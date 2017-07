MARCO MINNEMANN - neues Album Borrego

Am 31. Juli 2017 erscheint das neue Album als Doppel-CD mit hochkarätigen Gästen wie Alex Lifeson von Rush oder Joe Satriani.

Mit 24 Tracks (sowie 4 Bonus Tracks auf der DCD) wird hier ein opulentes Werk vorgelegt, dessen Titel und Stücke von der südkalifornischen Anza-Borrego Wüste inspiriert sind.

Das Promovideo haben wir hier:

DOUBLE CD TRACK LIST:



DISC 1:

1. Sandstorm

2. The Healer – Featuring Joe Satriani

3. Thunderstorm

4. Sculptures

5. A Random Place

6. North Bound – Featuring Joe Satriani

7. Palms Inn Blues

8. Cutting It Short

9. Mirage

10. Gold Digger

11. On That Note – Featuring Alex Lifeson

12. Everyday Springtime 2017

13. South End – Featuring Alex Lifeson

14. One Margarita (and the Milky Way)

DISC 2:

1. Horsepower – Featuring Joe Satriani

2. What Brought You Here?

3. 3 Ghosts in a Saloon

4. Homicide

5. Lady in White

6. Vallecito

7. Hometown – Featuring Joe Satriani

8. Roadrunner

9. What Can I Hide?

10. Broken Part

Exclusive Bonus Tracks for CD

11. Walls

12. Why Should I Care?

13. And Over Again

14. OTN (REMIX) – Featuring Alex Lifeson and Tony Levin