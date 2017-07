WOLVES IN THE THRONE ROOM - erstes Video und Track zum neuen Album "Thrice Woven"

Seht hier den beinahe fünfminütigen Clip zum Album-Opener "Born From The Serpent’s Eye”. Den kompletten Audio-Track, auf dem auch die schwedische Sängerin Anna von Hauswolff zu hören ist, findet ihr in voller Länge hier. Das mittlerweile sechste Studio-Album der aus Olympia, Washington stammenden Band erscheint am 22.09. auf dem bandeigenen Label Artemisia Records.

TRACK LIST:

1. Born from the Serpent's Eye

2. The Old Ones Are With Us

3. Angrboda

4. Mother Owl, Father Ocean

5. Fires Roar in the Palace of the Moon