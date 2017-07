NOTHING BUT THIEVES – neue Single „Sorry“

Auf BBC Radio 1 feierten die englischen Shooting Stars NOTHING BUT THIEVES gestern die Premiere ihres neuen Songs „Sorry“ als Hottest Record.

Nach „Amsterdam“ ist „Sorry“ die zweite Vorabauskopplung inklusive Video zum am 8. September erscheinenden neuen Album „Broken Machine“ der Alternative Rocker aus Essex.

Neben der überwältigenden Musik, die mal nachdenkliche und traurige Töne (RADIOHEAD, JEFF BUCKLEY) anschlägt, dann wieder pathetisch-theatralisch wirkt (MUSE, QUEEN), oder einfach nur klassisch rockt wie Sau (LED ZEPPELIN, THE WHO), ist auch das visuell sehr gelungene Albumcover hervorzuheben.

Ihr selbstbetiteltes Debütalbum erreichte vor zwei Jahren Platz sieben der UK Albumcharts. Die Bilanz der Band der vergangenen achtzehn Monate liest sich beeindruckend: das Debütalbum verkaufte sich weltweit mehr als 250.000 Mal, mehr als 174 Millionen Tracks wurden gestreamt. Die fünf Musiker aus Southend-on-Sea, die vor ein paar Jahren noch vor einer Handvoll Kumpels in Essex gespielt hatten, füllen nun die größten Konzertsäle des Vereinten Königreichs, gehen als Support von MUSE auf Tour und treten bei Festivals in Europa, USA und sogar Südkorea (vor über 20.000 Zuschauern!) auf. „Nothing But Thieves” war 2015 das erfolgreichste Debütalbum einer britischen Band in den USA.

NOTHING BUT THIEVES werden mit Sicherheit wieder kurz vor der Veröffentlichung eines weiteren extrem erfolgreichen Albums stehen und können sich schon jetzt ihren Platz unter den wichtigsten jungen Bands aus Großbritannien einrichten.

