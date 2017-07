AVATARIUM: Trailer zur kommenden Tour

Die Doomband AVATARIUM geht mit ihrem neuen Album "Hurricanes And Halos" auf Tour. Neben den Daten gibt es jetzt einen Videotrailer zur "Hurricanes And Halos Tour 2017".

Die Tourdaten:

HURRICANES AND HALOS TOUR 2017

AVATARIUM + special guest THE SLAYERKING

15.09. D Langen - Stadthalle

16.09. D Essen - Turock

17.09. D Nürnberg - Hirsch

18.09. D Berlin - Musik und Frieden (Black Room)

19.09. D Hannover - Musikzentrum

20.09. D Erfurt - From Hell

21.09. D Siegburg - Kubana

22.09. NL Oss - Groene Engel

23.09. B Vosselaar - Biebob

24.09. NL Zaandam - Podium De Flux

25.09. F Paris - Glazart

26.09. D Stuttgart - Universum

27.09. I Mailand - Legend Club

28.09. D München - Backstage

29.09. A Wien - Viper Room

30.09. H Budapest - Dürer Kert