Neues THE HIRSCH EFFEKT-Album und Tour

Die Hannoveraner Prog-Metal-Corler von THE HIRSCH EFFEKT werden am 18.08.17 ihr neues Werk "Eskapist" veröffentlichen. Laut Info soll es sich in Sachen Komplexität und Stimmung nochmal weiter steigern. Wir sind selbst schon gespannt. Nachdem wir vor kurzem das erste Video an dieser Stelle zeigen konnten, sind nun die Tourdaten drann. Ihr könnt euch den ganzen Wahnsinn an folgenden Möglichkeiten geben: