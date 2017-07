DISCREATION - Neues zum kommenden Werk

In der Zwischenzeit hat sich einiges getan. Mit Marco wurde ein neuer Sänger gefunden, es wurden einige große Festivals gespielt und die Band hat an neuem Material gearbeitet.

Dabei sind acht brandneue Tracks entstanden, die allesamt auf den Namen "End Of Days" hören werden:

01. End Of Days

02. The Blood Mill

03. Dark Possession

04. Let's Watch The World Burn

05. El Magico

06. Invisible Front

07. The Pentagram

08. Where All Hope Has Been Silenced

Das Cover steht auch schon fest. Erscheinen wird das neue Werk "End Of Days" von DISCREATION via FDA Records am 29.09.2017.

Mitglieder der BandMarco - Vocals

Sebastian - Guitar

Dave - Guitar

Peter - Bass Guitar

Martin - Drums