MARC VANDERBERG veröffentlicht Single ´Highway Demon´ aus gleichnamigem Album

Die Single ´Highway Demon´ ist Titelsong und Opener von Vanderbergs zweitem Album, das am 7. September 2017 erscheinen wird.

„Der Song ´Highway Demon´ ist eine energiegeladene Uptempo-Nummer, die das Adrenalin im Blut eines jeden Hörers zum Kochen bringt. Insbesondere die zweite Strophe lässt einem keine Luft zum Atmen. Der ideale Song auf der Autobahn“, so Vanderberg über den Arena-Rock-Song. „Dass `Highway Demon´ über einen klassischen Rock-Vibe verfügt liegt sicherlich auch daran, dass der Song rund 25 Jahre in der Schublade eines Freundes von mir schlummerte. Dann beschlossen wir, dem Song neues Leben einzuhauchen indem wir die Melodien überarbeiteten, einen neuen Text schrieben und dem Song damit zu neuem Leben verhalfen“, so Vanderberg.