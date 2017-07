WUCAN veröffentlichen neues Album

Wer immer noch kein Hippie ist, sollte sich jetzt festhalten. Nachdem sich die deutsche Krautrock-Band wieder einmal in den Berliner Big Snuff Studios verschanzt hatte, ist die Truppe um Multiinstrumentalistin und Songschreiberin Francis Tobolsky endlich wieder bereit ihre musikalische Naturgewalt auf Platte zu pressen. Schon am 29.09.2017 wird das neue Album "Reap The Storm" in den Läden stehen und dabei 80 Minuten wuchtigen Rock zu bieten haben.

Hier die Tracklist:

1. Wie die Welt sich dreht 09:59

2. Ebb and Flute/ The Eternal Groove 06:04

3. Out of Sight, Out of Mind 03:23

4. I'm Gonna Leave You 04:59

5. The Rat Catcher 05:25

6. Falkenlied 04:49

7. Aging Ten Years in Two Seconds 21:05

1) The years I haven't lived

2) worldwards

3) Flight of the crows I

4) afterwards

5) Melinda

6) onwards

7) Flight of the crows II

8) headwards

9) the years I won't live

8. Cosmic Guilt 18:03