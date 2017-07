NECROTTED kündigen neues Album "Worldwide Warfare" an

Das neue Album "Worldwide Warfare" ist fertig gestellt und wird noch in diesem Jahr auf die Menschheit losgelassen. Das dritte NECROTTED-Studioalbum wurde einmal mehr von Nikita Kamprad (Der Weg Einer Freiheit) produziert und wird am 27.10.2017 via Rising Nemesis Records veröffentlicht.

Trackliste:

1. Worldwide

2. No War But Class War

3. Hunt Down The Crown

4. Vile Vermin

5. The Lost Ones

6. My Foray, Your Decay

7. Unity Front

8. Our Dominion

9. Babylon

10. Forlorn Planet

Nikita Kamprad zum Album:

NECROTTED schaffen es in Punkto Brutalität, Tempo aber auch Groove von Album zu Album immer wieder einen draufzulegen! Gnadenloses Geknüppel trifft auf eingängige Hooks mit Message. Auf technisch stets hohem Niveau blastet man sich durch die kurzen aber umso knackigeren Songs. Auf jeden Fall ein Anwärter auf das brutalste Album des Jahres!

