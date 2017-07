RELOAD FESTIVAL 2017 - Running Order steht fest

Die heiße Phase hat begonnen: Das erste Material trifft in Sulingen ein, die Crew bereitet sich vor und die letzten Pläne für das Festival, zu dem am letzten Augustwochenende etwa 10.000 Besucher erwartet werden, sind in der Finalisierung. „Wir sind gut in der Zeit und freuen uns darauf, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Uns allen stehen tolle Festivaltage mit jeder Menge musikalischer Highlights wie Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine und vielen mehr bevor, das spornt natürlich besonders an“, so Geschäftsführer André Jürgens.

Die Running Order steht fest und Ihr entnehmt sie folgender Grafik:

