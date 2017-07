ENDSEEKER posten neues Video "Possessed By The Flame"

ENDSEEKER präsentieren ihre erste Single vom kommenden Album "Flesh Hammer Prophecy" (VÖ am 20.10.2017) mit einem Video: "Possessed By The Flame" heißt das Teil, das die Band wie folgt kommentiert:

„„Possessed By The Flame“ entstand etwa zur Mitte des Songwriting-Prozesses, als wir uns Gedanken um die Länge der Platte gemacht haben. Wir waren der Meinung, dass die Scheibe ein paar groovende Midtempo-Songs vertragen könnte, neben all dem schnelleren Zeug. Der Song entwickelte sich einfach zu diesem massiven Monster, das wir beim Proben ganz gerne unseren "Doom Song" nennen – hauptsächlich, weil es der langsamste Track auf dem Album ist, nicht weil er wirklich "Doom" ist. Er wurde zu einem unserer Lieblingstitel. Beim Schreiben einiger Parts dachten wir an langsame SLAYER oder das fantastische "False"-Album von GOREFEST, das ebenfalls mehr auf Midtempo und heavy Riffs setzt. Aber zugleich ist "Possessed By The Flame" absolut ENDSEEKER und wird ein derber Headbanger auf unseren kommenden Liveshows sein."