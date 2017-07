Aus der neuen EP "Russian Tales" wurde nun der Song "Coffee for the Queen" releast.

Die Band über den Song: “The song retells our impressions of the snowy Siberian tundra, endless dark forests south of Moscow or grassy plaines next to river Volga. The five tales on the EP share our emotions, our fears, our love, our anxiety and our pleasures while touring.”

Russian Tales EP Track Listing: