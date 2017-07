Wacken Open Air im Livestream - Headbangen von zu Hause

"In diesem Jahr gibt es ein erstklassiges Streaming-Programm in Kooperation mit der Telekom/MagentaMusik360. Das Besondere daran: Dank modernster 360°-Technologie habt ihr erstmals die Möglichkeit, das legendäre Musikfestival live aus sämtlichen Perspektiven bequem auf der Couch von zuhause aus mitzuerleben.

Natürlich gibt es aber auch weiterhin die klassischen Livestreams mit vorgegebener Perspektive - ihr habt die Wahl!

Ausgewählte Konzerte auf den beiden Hauptbühnen – der Faster und der Harder Stage – werden mit HD-Kameras gefilmt und als kostenloser HD-Livestream auf stream.wacken.com, www.magenta-musik-360.de, sowie per App und auf EntertainTV verfügbar sein. „So wird headbangen auf dem Sofa einfach gemacht“, fasst Michael Schuld von Telekom Deutschland zusammen.



Die ersten Highlights stehen bereits fest: Live gestreamt werden unter anderem Accept, Apocalyptica, Avantasia, Powerwolf, Kreator, Ross The Boss und Sonata Arctica!"



Also Smartphone in die VR Halterung und gemütlich aufm Drehstuhl ein paar Runden drehen. Wer noch mehr von Geschehen vor Ort sehen möchte, sollte unseren Instagram Account im Blick behaöten.