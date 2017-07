AUGUST BURNS RED kündigen neues Album an

"Phantom Anthem" wird das gute Stück heißen und am 06.10.2017 via Fearless Records veröffentlicht werden. Als kleinen Vorgeschmack auf die neue Platte haben AUGUST BURN RED außerdem ein Musikvideo zur ersten Single des Albums, "Invisible Enemy", enthüllt. Viel Spaß damit:

Wer die Energiebündel vorher nochmal live auf den deutschen Bühnen sehen will, hat ebenfalls gute Karten:

01.08.2017 Köln, Essigfabrik (DE)

12.08.2017 Bildein - Picture On Festival (AT)

17.08.2017 Dinkelsbuhl - Summer Breeze (DE)

18.08.2017 Allstedt - Distruction Derby (DE)

19.08.2017 Hamburg - Elb Riot (DE)

20.08.2017 Stuttgart, Universum (DE)

21.08.2017 Zurich, Earshakerdays (CH)

22.08.2017 Dornbirn, Conrad Sohn (AT)

23.08.2017 Aschaffenburg, Colos Saal (DE)

25.08.2017 Sulingen - Reload (DE)