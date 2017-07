WINTERSUN auf Tour mit ARCH ENEMY

Auch ARCH-ENEMY-Leader Michael Amott zeigt sich begeistert von der Bandzusammenstellung, zu welcher auch noch TRIBULATION und JINJER zählen: “Very happy to already announce our “Will To Power" European headline tour for early 2018. We can't wait to get back out there with a new fresh ARCH ENEMY show full of cool surprises! And what a lineup! We have assembled a killer tour package with some amazing bands for you. Wintersun, Tribulation and Jinjer are all bands with their own unique and impressive live performances. This all adds up to an epic night of Metal that should not be missed!"

WINTERSUN, welche eben erst ihr drittes Album The Forest Seasons veröffentlicht haben, kommentierten die Bekanntgabe der Tour mit folgenden Worten: "We're super excited to announce that we will be supporting the mighty ARCH ENEMY on their European tour in January/February 2018! Hope to see you all there!"

Hier die Tourdates:

»Will To Power Tour 2018«

w/ ARCH ENEMY, TRIBULATION, JINJER

12.01. D Munich - TonHalle

13.01. D Stuttgart - LKA Longhorn

15.01. CH Zurich - Komplex

17.01. I Milan - Alcatraz

18.01. F Lyon - Transbordeur

22.01. F Toulouse - Le Bikini

23.01. F Paris - Bataclan

24.01. B Antwerp - Trix

26.01. D Oberhausen - Turbinenhalle

27.01. D Geiselwind - Music Hall

29.01. D Hamburg - Große Freiheit

31.01. S Malmö - KB

01.02. N Oslo - Rockefeller

02.02. S Stockholm - Arenan

03.02. S Gothenburg - Trädgarn

05.02. D Berlin - Huxleys

06.02. D Wiesbaden - Schlachthof

07.02. D Saarbrücken - Garage

Zuvor machen sich WINTERSUN im Herbst 2017 noch auf eine eigene Headliner-Tour auf:

»Forest Tour 2017«

w/ special guest

08.09. CH Hüttikon - Meh Suff! Metal Festival

09.09. D Leipzig - Hellraiser (Extented Show)

10.09. D Hanover - Musikzentrum

11.09. PL Warsaw - Progresja

12.09. PL Gdansk - B90

14.09. EST Tallinn -Rockclub Tapper

15.09. LV Riga - Melna Piektdiena

16.09. LT Vilnius - Rock River Club

17.09. BY Minsk - Re:public

18.09. UA Kiev - Sentrum

20.09. PL Cracow - Kwadrat

21.09. A Graz - PPC

22.09. H Budapest - Barba Negra

23.09. D Regensburg-Obertraubling - Airport

24.09. A Salzburg - Rockhouse

25.09. SLO Ljubljana - Cvetlicarna

27.09. F Colmar- Le Grillen

28.09. CH Lausanne - Les Docks

29.09. A Dornbirn - Conrad Sohm

30.09. A Innsbruck - Hafen

01.10. I Bologna - Zona Roveri

02.10. I Rome - Planet Club

04.10. GR Athens - Piräus 117 Academy

05.10. GR Thessaloniki - Principal Club Theater

06.10. BG Sofia - Club Mixtape 5

07.10. RO Bucharest - Arenele Romane