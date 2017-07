KOLARI - neues Video zu "Too Big To Fail"

KOLARI - Fans von Bands wie Gallows, Defeater oder Pulled Apart By Horses werden hier ganz sicher auf ihre Kosten kommen.



Sozialkarate, Wutsushi, Ellenbogenliebe. Drei Worte, die die vier Wände darstellen, in denen KOLARI versuchen ihre Songs mit bloßen Händen aus dem ADHS-Granit dieser Welt herauszulösen. Songs aus der Not geboren, um dem Unverständnis Klang zu verleihen. Gitarren als Waffe gegen Lähmung, Drumblizzard um alten Geistern das Fürchten zu lehren und die Bühne als letzte Enklave der Freiheit.



Kolari drehen auch mit ihrem neuen Musikvideo wieder ordentlich auf und bringen euch in Workout Laune. Also ab in den Body und das Schweissband aufgesetzt, hier gehts zum Kurs:

Was also will diese Band Dir sagen? Sie will Dir sagen, dass 4/4-Takte eher Cola Light sind, dass laut doch das neue Schön und die Welt da draußen ein Ort ist, der mal dringend einen Schlag in den Nacken verdient hat. Sie will Dir sagen, dass alles gut werden kann, da Du gut bist. Sie will Dir sagen, dass Melodie der neue Roundhouse-Kick ist. Und sie will Dir sagen, dass jeder unsichtbar sein kann, solange keiner hinguckt. KOLARI machen Post-Hardcore für Dinge-gut-Finder, Metal für Schnapsideen und Indie für wütende Kapitäne.



Kolari Live

4. August - Weltturbojugendtage // Hamburg

4. - 5. August - Oakfield Festival // Elsdorf

18.-20. August - Highfield Festival // Großpösna

1. September - E:A:O // Söhlingen

6. September - Musik & Frieden // Berlin

7. September - Ponyhof // Frankfurt

8. September - Headcrash // Hamburg



Hier gibts Fear / Focus: https://skrd.lnk.to/Fear_Focus