H.E.A.T veröffentlichen neues Studioalbum "Into The Great Unknown"

H.E.A.T aus Schweden melden sich zurück und veröffentlichen am 22.09 ihr neues Studioalbum "Into The Great Unknown". Der Nachfolger zum Vorgänger "Tearing Down The Wall" aus dem Jahre 2014 verspricht wieder feinsten Hardrock mit Popcharme a la Foreigner, Journey und Whitesnake.



H.E.A.T - Into The Great Unknown

Formate: CD Jewelcase, 1LP, Digital

TRACKLISTE - Into The Great Unknown

1. Bastard Of Society

2. Redefined

3. Shit City

4. Time On Our Side

5. Best Of The Broken

6. Eye Of The Storm

7. Blind Leads The Blind

8. We Rule

9. Do You Want It?

10. Into The Great Unknown