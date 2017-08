BLACK COUNTRY COMMUNION enthüllen Details zum 4. Studioalbum

"BCCIV" ist bereits im Mascot-Shop vorbestellbar. Das Album erscheint als CD sowie als Doppel-LP auf schwarzem sowie limitiertem orangen Vinyl. Die LP-Versionen beinhalten außerdem eine MP3-Version des Albums.

Trackliste:

1. Collide

2. Over My Head

3. The Last Song For My Resting Place

4. Sway

5. The Cove

6. The Crow

7. Wanderlust

8. Love Remains

9. Awake

10. When The Morning Comes

11. With You I Go