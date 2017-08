ASP kündigen Tour zum kommenden Album an

Mit ihrem neuen Album „Zutiefst“ im Gepäck starten ASP ihre Tour zum Ausklang des Jahres. Der dritte Teil von „Fremder Zyklus“ erscheint am 27. Oktober 2017.

Ab Ende Oktober ist die Band dann auch auf Tour durch Deutschland, zum letzten Mal vor der angekündigten Auszeit der Band. Wer also noch einmal ASP sehen will, bevor sie sich in einen Urlaub unbestimmter Dauer verabschieden kann das hier tun:

27.10.2017 Oberhausen - Turbinenhalle

28.10.2017 Leipzig - Haus Auensee

29.10.2017 Hamburg - Markthalle

30.10.2017 Stuttgart- Im Wizemann

03.11.2017 Würzburg - Posthalle

04.11.2017 Hannover- Pavillon

05.11.2017 Saarbrücken- Garage

08.11.2017 München - Backstage Werk

09.11.2017 Berlin- Huxleys Neue Welt

10.11.2017 Dresden - Alter Schlachthof

11.11.2017 Heidelberg- Halle 02