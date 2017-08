AIRBOURNE feiern 10 Jahre "Runnin Wild" mit "Diamond Cuts" Jubiläumsbox

Sowohl das Vinyl, als auch das CD Box Set enthalten die ersten drei Klassiker der Band "Runnin' Wild", 'No Guts. No Glory." und "Black Dog Barking", sowie ein neues "Diamond Cuts - The B-Sides" Album. Auf diesem Album sind auch zwei neue, bisher unveröffentlichte Singles mit den Titeln "Money" und "Heavy Weight Lover" zu finden.



Zusätzliches Bonusmaterial gibt es in DVD-Form einer bisher unveröffentlichten Dokumentation mit dem Titel "It's All For Rock 'n' Roll.