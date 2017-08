BLACK COUNTRY COMMUNION: Video & Free Download zu "Collide"

Das Video zur ersten Single "Collide" könnt ihr euch hier ansehen:

Als kleines Geschenk an ihre Fans haben BLACK COUNTRY COMMUNION den Track außerdem als kostenlosen Download bereitgestellt.

"BCCIV" wurde wie seine drei Vorgänger von Kevin Shirley produziert, der bereits für Led Zeppelin, Iron Maiden, Aerosmith, Journey und The Black Crowes arbeitete. Er gilt nicht nur als einer der besten Produzenten, den die Rockmusik zu bieten hat, sondern auch als das inoffizielle fünfte Mitglied der Band. Er hatte 2009 die Idee, Hughes und Bonamassa in eine gemeinsame Band zu stecken. BLACK COUNTRY COMMUNION bestehen aus Glenn Hughes (Bass, Vocals), Joe Bonamassa (Gitarre), Derek Sherinian (Keyboards) und Jason Bonham (Drums).

Die Initiative für ein neues Album ging von Joe Bonamassa aus. Er kontaktierte die übrigen Bandmitglieder 2016 und fragte, ob sie mit ihm ein neues BCC-Album aufnehmen würden. "Es fühlte sich einfach nach der richtigen Zeit an. Glenn, Derek und Jason stimmten sofort zu, es noch einmal zu versuchen. Das Timing war perfekt.", erklärt der Gitarrist.

"Wir nahmen uns vier Monate Zeit um dieses Album zu schreiben und ich glaube, das Ergebnis spricht für sich", kommentiert Glenn Hughes. "Wir wollten alle ein Album aufnehmen, das den ersten Dreien in nichts nachsteht. Seit "Afterglow" hat sich viel getan, deswegen ist auf BCCIV ein noch viel härterer, rifflastiger und kühlerer Sound zu hören. Solltet Ihr auf der Suche nach einem Folkalbum sein – das hier ist keines."

BCC trafen sich 2016 zu den Aufnahmen in den Cave Studios in Los Angeles. Im März 2017 wurde das Album in den Cave Studios in Sydney gemixt.