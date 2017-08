CRADLE OF FILTH posten Trailer zu "Cryptoriana"

Die Briten CRADLE OF FILTH haben den ersten offiziellen Video Trailer zu ihrem 12. Studioalbum "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" veröffentlicht, das am 22.09.2017 erscheinen wird. Aufgenommen wurde die Scheibe in den Grindstone Studios in Suffolk von Scott Atkins.

Im Video spricht Bandleader Dani Filth über die Inspiration viktorianischen Horrors:

Außerdem kündigt die Band die zweite Single des Albums für die kommende Woche an. "You Will Know The Lion By His Claw" erscheint am Dienstag, den 8. August.

Erst kürzlich haben CRADLE OF FILTH die erste Single des Albums, "Heartbreak And Seance", veröffentlicht. Schaut euch hier das Musikvideo und das Making Of zum Clip an:

Und hier noch das Cover aus der Feder von Artūrs Bērziņš:

Bērziņš ist das Mastermind hinter dem Artwork, der Fotografie sowie der Videografie des neuen Albums und am besten für seine neo-symbolische Raster-Grafiken und Öl-Gemälde sowie die postmoderne interpretation klassischer Mythen bekannt. Er wird als "heiliges Monster der lettischen Postmoderne" bezeichnet.

CRADLE OF FILTH UK & IRELAND TOUR:

30.10. Belfast - Limelight

31.10. Dublin - Academy (Halloween Show)

02.11. Manchester - Academy 2

03.11. Glasgow - Garage

04.11. Birmingham - O2 Institute 2

05.11. Church - Leeds

07.11. Oxford - O2 Academy

08.11. Southampton - Engine Rooms

09.11. Norwich - Waterfront

10.11. London - Electric Ballroom

11.11. Bristol - Bierkeller​