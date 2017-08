EAGLES OF DEATH METAL: Morgen erscheint DVD "I Love You All The Time - Live at The Olympia in Paris"

Morgen erscheint der Konzertmitschnitt "I Love You All the Time – Live at The Olympia in Paris" der EAGLES OF DEATH METAL. Auf der Setliste dieses extrem emotional aufgeladenen Auftritts standen Tracks wie “Complexity”, “Don’t Speak (I Came To Make A Bang)”, “Cherry Cola”, das Duran Duran Cover “Save A Prayer”, “I Want You So Hard (Boy’s Bad News)” und weitere.

Während eines EAGLES OF DEATH METAL-Konzerts am 13. November 2015 im Pariser Club Bataclan hatten bewaffnete Männer das Gebäude betreten, das Feuer auf das Publikum eröffnet und 89 Menschen erschossen. Insgesamt wurden an dem Tag bei einer Anschlagsserie in Paris 130 Menschen ermordet.

Am 16. Februar 2016 kehrte die Band im Rahmen ihrer "The Nos Amis"-Tour nach Paris zurück und vollendete den abgebrochenen Auftritt in der Olympia Hall. Den Mitschnitt gibt es als DVD, Blu-ray, 2-CD, und Digital Video/ Audio.

Die Setlist:

1) Intro: Il Est Cinq Heures, Paris S’Éveille 2) I Only Want You 3) Don’t Speak (I Came To Make A Bang!) 4) So Easy 5) Complexity 6) Whorehoppin’ (Shit, Goddamn) 7) I Love You All The Time 8) Cherry Cola 9) The Reverend 10) Got A Woman 11) I Got A Feelin’ (Just Nineteen) 12) Stuck In The Metal 13) Miss Alissa 14) I Like To Move In The Night 15) Secret Plans 16) Wannabe In L.A. 17) Bag O’ Miracles 18) Save A Prayer 19) I Want You So Hard (Boy’s Bad News) 20) Speaking In Tongues