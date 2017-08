WINTERSUN: Lyric-Video zu "Eternal Darkness (Autumn)" und Tourdaten

WINTERSUN live

09.08. CZ Josefov - Brutal Assault

11.08. P Vagos - Vagos Metal Fest

13.08. UK Derby - Bloodstock Open Air (http://bit.ly/BloodstockFest)

18.08. D Dinkelsbühl - Summer Breeze

19.08. SK Zvolenská Slatina - More than Fest



24.08. FIN Tampere - Pakkahuone

25.08. FIN Seinäjoki - Rytmikorjaamo

26.08. FIN Turku - Apollo

31.08. FIN Helsinki - The Circus

01.09. FIN Joensuu - Kerubi

02.09. FIN Jyväskylä - Lutakko



»Forest Tour 2017«

w/ special guest

08.09. CH Hüttikon - Meh Suff! Metal Festival

09.09. D Leipzig - Hellraiser (Extented Show)

10.09. D Hanover - Musikzentrum

11.09. PL Warsaw - Progresja

12.09. PL Gdansk - B90

14.09. EST Tallinn -Rockclub Tapper

15.09. LV Riga - Melna Piektdiena

16.09. LT Vilnius - Rock River Club

17.09. BY Minsk - Re:public

18.09. UA Kiev - Sentrum

20.09. PL Krakow - Kwadrat

21.09. A Graz - PPC

22.09. H Budapest - Barba Negra

23.09. D Regensburg-Obertraubling - Airport

24.09. A Salzburg - Rockhouse

25.09. SLO Ljubljana - Cvetlicarna

27.09. F Colmar- Le Grillen

28.09. CH Lausanne - Les Docks

29.09. A Dornbirn - Conrad Sohm

30.09. A Innsbruck - Hafen

01.10. I Bologna - Zona Roveri

02.10. I Rome - Planet Club

04.10. GR Athens - Piräus 117 Academy

05.10. GR Thessaloniki - Principal Club Theater

06.10. BG Sofia - Club Mixtape 5

07.10. RO Bucharest - Arenele Romane



»Will To Power Tour 2018«

w/ ARCH ENEMY, TRIBULATION, JINJER

12.01. D Munich - TonHalle

13.01. D Stuttgart - LKA Longhorn

15.01. CH Zurich - Komplex

17.01. I Milan - Alcatraz

18.01. F Lyon - Transbordeur

22.01. F Toulouse - Le Bikini

23.01. F Paris - Bataclan

24.01. B Antwerp - Trix

26.01. D Oberhausen - Turbinenhalle

27.01. D Geiselwind - Music Hall

29.01. D Hamburg - Große Freiheit

31.01. S Malmö - KB

01.02. N Oslo - Rockefeller

02.02. S Stockholm - Arenan

03.02. S Gothenburg - Trädgarn

05.02. D Berlin - Huxleys

06.02. D Wiesbaden - Schlachthof

07.02. D Saarbrücken - Garage