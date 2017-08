DECAPITATED kündigen Headliner-Tour an

29 Shows umfasst die Tour, auf welcher die Polen ihre Fans nicht nur mit den Tracks ihres neusten Albums "Anticult" beglücken werden. Als Support haben sich die Death Metaller außerdem die australische Grind-Thrash-Kombo KING PARROT, die britischen Brutal Death Metaller VENOM PRISON sowie die polnischen Industrial Groove Metaller THY DISEASE ins Boot geholt.

Gitarrist Vogg kommentiert:

„Seit Beginn unserer Karriere touren wir äußerst gerne durch Europa. Die Leute hier sind heißblütig und drehen gerne zu richtigem Metal durch. Wir haben einige unserer allerersten Shows in Europa gespielt, daher freuen wir uns umso mehr darauf, Euch auf einer langen Tour mit unseren Freuden von KING PARROT, VENOM PRISON und THY DISEASE unser brandneues Werk »Anticult« vorzustellen. Die Reaktionen der europäischen Fans auf die Platte waren klasse... jetzt bleibt nur abzuwarten, wie gut die Leute die Songs kennen, wenn wir vorbeikommen... wir erwarten nichts anderes als eine Hammertour!“

»Anticult European Tour 2017«

w/ KING PARROT, VENOM PRISON*, THY DISEASE + support

16.10. D Berlin - Musik & Frieden

17.10. D Hamburg - Logo

18.10. D Köln - MTC

19.10. D Karlsruhe - Die Stadtmitte

20.10. D Dresden - Chemiefabrik

21.10. CZ Prag - Futurum

23.10. A Wien - Szene

24.10. D München - Backstage

25.10. CH Genf - L'Usine

26.10. CH Zürich - Club Komplex

27.10. I Mailand - Legend Club

28.10. I Bologna - Zona Roveri

30.10. E Barcelona - Salamandra

31.10. E Murcia - Garaje Beat Club

01.11. E Madrid - Sala Caracol

03.11. F Niort - L'Alternateur

04.11. F St Germaine en Laye - La Clef

05.11. NL Haarlem - Patronaat

06.11. B Sint-Niklaas - De Casino

08.11. UK Norwich - Waterfront*

09.11. UK Nottingham - Rescue Rooms*

10.11. UK Bristol - Thekla*

11.11. UK Birmingham - Academy 2*

12.11. UK Portsmouth - Wedgewood Rooms*

13.11. UK Stoke - Sugarmill*

14.11. UK Glasgow - Classic Grand*

15.11. UK Leeds - Key Club*

16.11. UK Manchester - Academy 3*

17.11. UK London - Underworld*

Auch in Amerika schaut die Band vorbei:

w/ THY ART IS MURDER, FALLUJAH, GHOST BATH

20.08. USA Pittsburgh, PA - Rex Theater

21.08. USA Richmond, VA - Canal Club

22.08. USA Greensboro, NC - Blind Tiger

23.08. USA Atlanta, GA - The New Masquerade

24.08. USA New Orleans, LA - Southport Hall

25.08. USA Houston, TX - Scout Bar

26.08. USA Austin, TX - Come and Take It Live

27.08. USA Dallas, TX - Gas Monkey Bar N’ Grill

29.08. USA Denver, CO - The Summit Music Hall

30.08. USA Salt Lake City, UT - The Complex

31.08. USA Spokane, WA - The Pin

01.09. USA Portland, OR - Hawthorne Theater

02.09. CDN Vancouver, BC - Rickshaw Theatre

03.09. USA Seattle, WA - Studio Seven

05.09. USA Reno, NV - Jub Jub’s

06.09. USA San Francisco, CA - DNA Lounge

07.09. USA West Hollywood, CA - The Roxy Theatre

08.09. USA Santa Ana, CA - The Observatory

09.09. USA Mesa, AZ - Club Red

10.09. USA El Paso, TX - Tricky Falls

11.09. USA Albuquerque, NM - Sunshine Theater

13.09. USA Lawrence, KS - Granada Theater

14.09. USA Joliet, FL - The Forge

15.09. USA Grand Rapids, MI - The Intersection

16.09. CDN Toronto, ON - The Opera House

17.09. CDN Montreal, QC - Corona Theatre

18.09. CDN Ottawa, ON - Brass Monkey

19.09. USA Boston, MA - Brighton Music Hall

20.09. USA Syracuse, NY - The Lost Horizon

21.09. USA New York, NY - Gramercy Theatre

22.09. USA Philadelphia, PA - Theatre of Living Arts

23.09. USA Baltimore, MD - Soundstage

24.09. USA Columbus, OH - Park Street