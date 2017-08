ENSLAVED enthüllen neues Album "E"

Am 13. Oktober erscheint das 14. Studioalbum der True Black Avantgardisten ENSLAVED, auf welchem sich die Norweger noch weiter von Genregrenzen entfernen, als zuvor.

"E" bietet eine einzigartige Mischung aus Prog, Black Metal und Shoegaze und wurde in Jens Bogrens Fascination Street Studios abgemischt. Einmal mehr von der unheiligen Songwriterallianz um Gitarrist Ivar Bjørnson (Musik, Lyrics) and Sänger/Bassist Grutle Kjellson (Lyrics) geschrieben, ist "E" das erste Album der Kultband, welches gemeinsam mit Keyboarder und Clean Vocalist Håkon Vinje entstand.

Das handgezeichnete Cover stammt einmal mehr aus der Feder des norwegischen Künstlers Truls Espedal. Obendrein wartet die wagemutige Klangreise mit WARDRUNAs Einar Kvitrafn Selvik, der Flötist Daniel Mage und der Jazzsaxophonist Kjetil Møster als Gastmusikern auf.



Mastermind Ivar erklärt die Wahl des Albumtitels »E«:

"Das Konzept des Albums dreht sich sowohl um den lateinischen Buchstaben als auch die Rune von E: Die Rune "Ehwaz" sieht aus wie ein "M", wenn man sie schreibt (hier wird's richtig verwirrend!) - Jene Rune (die zwar wie "M" geschrieben, aber wie "E" gesprochen wird) bedeutet "Pferd" und sieht auch so aus. Hinzu kommt die äsotherische Bedeutung davon, die "Vertrauen" und "Zusammenarbeit" ist. Eine der ältesten Zusammenschlüsse in der Geschichte ist die des Menschen mit dem Pferd. Als man Pferde erstmals zähmte, entstand wohl diese äsotherische Assoziation, denn jetzt konnten Menschen sich schneller fortbewegen, schneller fliehen und auch noch von dem Tier essen und trinken in Form von Pferdemilch oder -blut. Und natürlich konnte man vor seinen Feinden mit den Dingern angebeten und sich darüber streiten, wer das beste Tier hat.

Aber nein, es geht natürlich nicht um Pferde per se auf diesem Album, sondern um die Symbiose, die Mensch und dieses Tier verbindet, und die lebenswichtig für uns ist. Dieses Konzept weiten wir aus. Sei es auf Mensch und sein Fortbewegungsmittel, eine Person und ihr Partner, ein Kind und seine Eltern, Musiker und Instrument, Chaos und Ordnung, Bewusstsein und Unterbewusstsein, Odin und Sleipnir - Weisheit und Kommunikation. Es gibt viele verschiedene Variationen dieses Verhältnisses in unserem Album. Die Verbindung von Mensch zur Natur, einstige und jetzige Persönlichkeiten in einem selbst, die bewusste Angst und der unterbewusste Trieb... und viele weitere."

