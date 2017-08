OTHERWISE veröffentlichen drittes Studioalbum

Am 22. September wird das 11 Songs umfassende Werk der Hardrocker aus Las Vegas via Century Media das Licht der Welt erblicken. Schon jetzt stehen die ersten beiden Singles, "Angry Heart" und "Close To The Gods", auf YouTube zum kostenlosen Stream bereit.

"Die zündende Idee für 'Angry Heart' kam uns auf einem Flug von New York nach L.A. Ich hatte mir einen UFC Kampf angesehen und war von einem Interview fasziniert, welches die Kämpferin Cyborg gab. Darin sagte sie 'Ich bin eine ziemlich nette Person außerhalb des Rings. Ich verstehe nicht, warum ich mit so einem wütenden Herz kämpfe.'

Nachdem wir landeten erzählte ich meinem Bruder von dem Interview und ich schrieb den Text zu dem Song direkt - ich war inspiriert. Vielleicht konnte ich mich mit dem Gesagten so sehr identifizieren, weil unser Vater uns dahingehend erzogen hat, für das, woran wir glauben zu kämpfen. Bis zu der Geburt meiner beiden Söhne hatte ich irgendwie immer mit einer Art spirituellem Kampf zu ringen. Ich habe realisiert, dass Wut ein Geschenk ist, welches nur richtig kanalisiert werden muss und uns helfen kann, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem man für positive Ziele brennt.", erzählt Sänger Adrian Patrick.

Er fügt hinzu: "Der Song 'Close To The Gods' handelt von unserer eigenen Sterblichkeit. Als Menschen streben wir nach Bestätigung, auf persönlicher, fachlicher und physisicher Ebene, welche letztendlich vergänglich ist, wir alle sind zerbrechlich."

Tracklist:

Angry Heart Sleeping Lions Suffer Nothing To Me Weapons Crocodile Tears Close To The Gods Dead In The Air Beautiful Monster Blame Bloodline Lullaby

Bonus Track: Won't Stop