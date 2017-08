Dieses erscheint am 16.12.2017 über Talheim Records und wird den klangvollen Namen "The Burning Silence" tragen.

Tracklist:

1 Descent

2 Victory Of Fire

3 The Burning Silence

4 Hubris Virtue

5 Seven They Are

6 Thrones Of Edom

7 Sparks Of Sin

8 Ascent

9 Lament (Ultravox cover version)*

Coverart: