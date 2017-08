WUCAN zeigen Einblicke ins Studio - "Reap The Storm" kommt im September

Tracklist von "Reap The Storm":

1. Wie die Welt sich dreht 09:59

2. Ebb and Flute/ The Eternal Groove 06:04

3. Out of Sight, Out of Mind 03:23

4. I'm Gonna Leave You 04:59

5. The Rat Catcher 05:25

6. Falkenlied 04:49

7. Aging Ten Years in Two Seconds 21:05

1) The years I haven't lived

2) worldwards

3) Flight of the crows I

4) afterwards

5) Melinda

6) onwards

7) Flight of the crows II

8) headwards

9) the years I won't live

8. Cosmic Guilt 18:03