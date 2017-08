KELLERMENSCH - neues Album + neues Video + neue Livetermine

Mehr als 8 Jahre sind vergangen, seit die dänische Band KELLERMENSCH ihr Debütalbum veröffentlicht haben. Die Band eroberte die Kritiker im Sturm und bespielte Europas größte Bühnen. Nach einem fulminanten Auftritt auf der Mainstage des Roskilde Festivals verschwand KELLERMENSCH dann plötzlich in der Dunkelheit. Nun, nach über 4 Jahren Stille, ist die Band wieder an der Oberfläche erschienen, mit ihrem Follow- Up Album „Goliath“, das mit seinen 10 Songs ganz für sich selbst stehen will. Das Album ist erfrischend frei von modernen Trends und gleichzeitig innovativ, authentisch und verspielt. KELLERMENSCHs staubiger, düsterer Sound, der neben einfacher Rockinstrumentalisierung auch Orgel, Kontrabass, Klavier, Violinen und dreckige Vocals beinhaltet, summiert sich zu einem originellen Rock Noir, angereichert mit Funken von Metal. Alles zusammen ergibt eine einzigartige Soundkulisse, auf die Sebastian Wolff schmerzhaft ehrliche und persönliche Geschichten erzählt.

Zum Album „Goliath“ sagt Sänger Sebastian Wolff: “The title “Goliath” was suggested early in the album process, but it has since become a prophetic title. It became the effigy on the massive challenges we had to face in the studio. Problems with writing blockades and label pressure towered around us. This record is now the rock we throw at the giant.”

Hier das Video zu "Bad Sign":

KELLERMENSCHs Live-Show wurde als „Must-See experience on stage“ beschrieben. Intensität und Verzweiflung gehen Hand in Hand in einer anspruchsvollen Rockperformance, bei der die Bühnenpräsenz des Sängers Sebastian Wolff manchmal wie eine Art spiritueller Exorzismus erscheint. Fans von allem zwischen Nick Cave, Neurosis und Arcade Fire werden von diesem schwarzen Schmetterling begeistert sein.



Die Band wird für 3 Termine nach Deutschland kommen:



30.10.2017 Hamburg - Molotow

01.11.2017 Berlin - Musik & Frieden

02.11.2017 Köln - Jungle