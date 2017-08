H.E.A.T zeigen neues Lyric-Video aus dem kommenden Album "Into The Great Unknown". Release am 22.09.2017

H.E.A.T aus Schweden melden sich zurück und veröffentlichen wie schon angekündigt am 22.09 ihr neues Studioalbum "Into The Great Unknown". Der Nachfolger zum Vorgänger "Tearing Down The Wall" aus dem Jahre 2014 verspricht wieder feinsten Hardrock mit Popcharme a la Foreigner, Journey und Whitesnake. Jetzt ist die erste Videoauskoppelung da: "Time On Our Side"