KITTY IN A CASKET veröffentlichen neues Video zu "Cold Black Heart"

Bevor das Album RISE! am Freitag erscheint veröffentlichen KITTY IN A CASKET mit dem Video zu "Cold Black Heart" nochmal einen Vorgeschmack.

Das Video zu "Cold Black Heart" findet ihr hier:

Bereits im Juli veröffentlichten die Österreicher das Video zu "White Lies":

Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums RISE! am 18.08. werden Kitty In A Casket ihre Tour starten und zusätzlich für eine Releaseparty mit kleiner Akustiksession im schönen Hamburg halt machen. Der Eintritt ist frei. Die Party findet am 20.08. im Home Of Burlesque in Hamburg statt.

Kitty In A Casket Rise! Tour

18.08.2017 Ludwigsburg, Rocknrollbar

19.08.2017 Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

20.08.2017 Hamburg, The Home Of Burlesque (Release Party & Unplugged Show)

21.08.2017 Leipzig, EMP Store (Unplugged Show)

01.09.2017 Zürich, Komplex Club (w/ Serum 114)

02.09.2017 Innsbruck, Hafen (w/ Serum 114)

29.09.2017 Mannheim, 7er

30.09.2017 Düsseldorf, Pitcher

07.10.2017 Berlin, Cortina Bob



Hell Nights Tour w/ The Other + Kitty In A Casket

20.10.17 Kaiserslautern Kammgarn

21.10.17 Magdeburg Factory

22.10.17 Flensburg Roxy

24.10.17 Nürnberg Cult

25.10.17 Freiburg, Crash

26.10.17 München Backstage

27.10.17 Leipzig Conne Island

28.10.17 Hamburg Logo

29.10.17 Rostock Mau Club

30.10.17 Frankfurt Das Bett

31.10.17 Köln Underground