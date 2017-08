SEETHER veröffentlichen neues Video und Tourdaten in Europa

SEETHER kommen ab dem 19.09. wieder nach Deutschland mit ihrem aktuellen Albums "Poison The Parish" im Gepäck.

SEETHER auf Tour:

19.09.2017 Hamburg - Markthalle (DE)

20.09.2017 Köln - Live Music Hall (DE)

26.09.2017 Berlin - Huxleys (DE)

03.10.2017 Wien - Arena (AT)

04.10.2017 Linz - Posthof (AT)

06.10.2017 München - Backstage Werk (DE)

07.10.2017 Dornbirn - Conrad Sohm (AT)

09.10.2017 Zürich - Xtra (CH)

10.10.2017 Frankfurt - Batschkapp (DE)

11.10.2017 Stuttgart - LKA-Longhorn (DE)

Püktlich zur Tour haben sie auch ein Video zu "Betray And Degrade" (auch aus "Poison The Parish") veröffentlicht: