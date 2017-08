CRIMFALL feiern Videopremiere mit "Until Falls The Rain"

CRIMFALL haben jetzt den ersten Videoclip zum neuen Album fertiggestellt und veröffentlicht.

CRIMFALL kommentieren das Video wie folgt: "Eher wir unseren dritten Höllenhund 'Amain' von der Kette lassen, präsentieren wir euch unsere erste Video-Auskopplung. 'Until Falls The Rain' ist das zermalmende Finale des Albums, in dem die Wahrheit zu Tage gefördert wird und der Gegner seine unausweichliche Niederlage eingesteht. Wir verbrachten einen langen Tag unter selbstgebauten Sprinklern, wobei wir die Feuerwehr abwimmeln und Wasser ohne Ende aufwischen mussten. Am Ende waren wir überaus zufrieden mit dem Ergebnis." Das Video entstand unter der Regie von Olli Häkkinen und wurde von Max Smeds abgedreht.