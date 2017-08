WHITECHAPEL: Infos zum neuen Album "The Somatic Defilement"

Die Schallplatte kommt in verschiedenen Versionen:

black vinyl

pale violet-marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

dim gray-marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

cool gray-marbled vinyl (US exclusive - limited to 500 copies)



Hier kann das Album vorbestellt werden.



'The Somatic Defilement' track-listing:

SIDE A

1. Necrotizing

2. The Somatic Defilement

3. Devirgination Studies

4. Prostatic Fluid Asphyxiation

5. Fairy Fay

SIDE B

6. Ear to Ear

7. Alone in the Morgue

8. Festering Fiesta

9. Vicer Exciser

10. Articulo Mortis

WHITECHAPEL live:

Aug. 17 - Dinkelsbuhl, Germany - Summer Breeze Festival

Aug. 18 - Dessau, Germany - Destruction Festival

Aug. 19 - Hamburg, Germany - Elb Riot Festival

Aug. 20 - Nancy, France - Chez Paulette

Aug. 22 - Paris, France - Backstage by the Mill

Aug. 24 - Saabrucken, Germany - Garage

Aug. 25 - Oberhausen, Germany - Kulttempel

Aug. 26 - Sulingen, Germany - Reload Festival