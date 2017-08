SIBERIAN MEAT GRINDER veröffentlichen neues Album "Metal Bear Stomp"

Ihre beiden ersten Mini-Alben "Hail To The Tsar" und "Vs The World" wurden 2015 zusammen als ein Album von Destiny Records neu veröffentlicht. Es folgte noch eine EP namens "Face The Clan" 2016. Der gleichnamige Song ist auch auf dem neuen Album "Metal Bear Stomp" zu finden. Das Cover wurde von Sean Taggart gestaltet, der auch schon Frontansichten für Napalm Death, Agnostic Front oder Twitching Tongues in Form gegossen hat.

Sänger Vladimir zum Album: : "The idea behind this album was make another massive step towards creating an ultimate street-music, mixing everything we love – thrash-metal, hip-hop, hardcore punk, graffiti and many more. We tried to make a new album more brutal and aggressive while improving our technique and exploring the areas nobody ever been to and melting together genres in a fashion nobody else ever tried. We're proud to present our improved style in the name of the mighty Bear-Tsar stomping all over the planet."

Hier das Video zum neuen Song "No Way Back":