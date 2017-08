KOLARI veröffentlichen neues Video vom Debüt "Fear/Focus"

Die Band kommentiert: "Wir wollten schon immer ein Video aus unserem echten Leben machen, getreu dem Motto 'When keeping it real goes right'."

Und eine Möglichkeit die Jungs live zu sehen gibt's diesen Herbst auf der "Enemies With Benefits"-Tour

20.08.2017 - Grosspösna // Highfield Festival

01.09.2017 - Söhlingen // E:A:O - Erntefest All Over

06.09.2017 - Berlin // Musik & Frieden

07.09.2017 - Frankfurt // Ponyhof

08.09.2017 - Hamburg // headCRASH