"Primal Wound" heißt das gute Stück. Nach Release des Albums werden die Herren aus Malta zu einer Europa-Tour aufbrechen. Termine hierzu folgen.

Album tracklist:

1. Phaneros (Coming to Light)

2. Serpent Bride

3. The Banishment

4. Primal Wound

5. The Dove and the Raven

6. Decalogue

7. Sabaoth (The Law Giver)

8. Apocryphal Winds