MOTHER'S CAKE kommen zurück auf Tour

Gerade erst hat die Truppe ihren neuen Song "Obey The Machine" veröffentlicht, welcher im Studio 2 des ORF Radiokulturhauses aufgenommen wurde. Für 2018 munkelt man bereits von einem Best-Of-Live-Album, das diesen Sommer auf verschiedenen Festivals aufgenommen worden soll. Man darf also gespannt sein!

No Rhyme No Reason Tour Fall 2017

*präsentiert von Visions, Eclipsed, laut.de, Betreutes Proggen und Reservix



*12.10 DE - KULA, Konstanz

*13.10 DE - Sudhaus, Tübingen

*14.10. DE - Kammgarn, Kaiserslautern

*17.10. DE - Colos Saal, Aschaffenburg w/ Desert Mountain Tribe

*18.10. DE - Underground, Köln w/ Desert Mountain Tribe

*19.10. DE - Gleis22, Münster w/ Desert Mountain Tribe

*20.10 DE - Lila Eule, Bremen w/ Desert Mountain Tribe

*21.10. DE - Setalight Festival, Berlin

*24.10. DE - Eule, Braunschweig

*25.10. DE - Ostpol, Dresden

*26.10. DE - Kulturbahnhof, Jena w/ Parasol Caravan

*27.10. DE - B-Hof, Würzburg w/ Parasol Caravan

*28.10. DE - Club Bogaloo, Pfarrkirchen w/ Ni Sala

03.11. CH - KIFF, Aarau

04.11. AT - Nexus, Saalfelden

09.11. BE - Arlon, L´Entrepol

15.11. RO - Bucharest, Club Control

16.11. RO - Bucharest, Studio 148 w/ Marius Costache

17.11. BU - Sofia, Terminal Club

24.11. AT - Fuzzfest, ((Szene)) Wien

*01.12. DE - Backstage, München w/ Giant Ant Eater

*02.12. DE - Substage, Karlsruhe