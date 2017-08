MASTODON überraschen mit neuem Album-Release

"Cold Dark Place", so der Name des Albums, welches von Brent Hinds höchstpersönlich über seinen Instagram-Account angeteasert wurde. Auch Amazon hat die neue Platte schon in sein Sortiment aufgenommen und liefert als Veröffentlichungsdatum den 22. September 2017. Laut Produktinformation erscheint die CD via Reprise Records. Schon im Juni 2016 gab Hinds in einem Interview zu Protokoll, dass er auf mehreren unveröffentlichten Songs bzw. Alben säße.