NIGHT DEMON auf Tour mit ACCEPT

Jarvis Leatherby von NIGHT DEMON sagte hierzu: "We are honored to be a part of the Rise of Chaos tour in 2018. By far the biggest and most special thing we have been asked to be a part of."

Die Tour wird durch 28 Städte führen und ist Teil der "The Rise Of Chaos World Tour 2018". Die deutschen Termine findet ihr unten:

12.01.2018 Hamburg / Mehr! Theater

13.01.2018 Filderstadt Filharmonie

14.01.2018 München / Tonhalle

16.01.2018 Leipzig / Haus Auesee

17.01.2018 Berlin / Huxleys

19.01.2018 Geiselwind / Event Zentrum (Tickets)

02.02.2018 Saarbrücken / Garage

04.02.2018 Frankfurt / Batschkapp

09.02.2018 Oberhausen / Turbinenhalle