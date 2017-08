AMON AMARTH planen Songwriting für "Jomsvikings"-Nachfolger

AMON AMARTH planen voraus: Noch sind die Schweden auf Tour zu ihrem 2016 erschienenen "Jomsvikings", da denken die Wikinger auch schon an ein neues Album - übrigens das erste mit Drummer Jocke Wallgren, der offiziell im September 2016 zur Band stieß.

Gitarrist Johan Söderberg verriet dem Antihero Amagzine auf dem Bloodstock Open Air, dass die Band nach dem Abschluss der Tour mit dem Songwriting für ihr noch unbetiteltes 11. Studioalbum beginnen will. Dabei stehen AMON AMARTH allerdings noch ganz am Anfang: Obwohl sie sich erstmals Equipment für das Songwriting auf Tour gekauft haben, haben die Schweden noch nicht damit angefangen haben. Fans sollten also noch ein bisschen Wartezeit einplanen...