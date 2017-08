Kommt 2018 ein neues SLAYER-Album?

In einem Interview mit der Radioshow Full Metal Jackie sprach King über das Songwriting für ein neues Studio-Album und überraschte mit sechs bis acht (halb)-fertigen Songs, für die teilweise Lyrics und Leads stehen. Dabei handelt es sich um Überbleibsel aus den "Repentless"-Sessions. Mit vier bis fünf weiterren Nummern könnte schon genug Material für eine neue Scheibe vorliegen. Nach Kings Schätzung ist damit die Hälfte der Arbeit bereits erledigt.

Ob die neuen Nummern tatsächlich 2018 aufgenommen werden können, hänge vor allem von den Touren ab, so der Sechssaiter: "Wir haben auf dieser Tournee noch nicht mal in Australien gespielt. Wir werden gegen Ende des Jahres noch in Japan sein. Wenn alles glatt geht, würde ich gerne im nächsten Jahr aufnehmen. Aber Zeitpläne ändern sich immer."