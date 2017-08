S-TOOL veröffentlichen "Tolerance 0" am 27. Oktober

Das Album wurde via GoFundMe mit Hilfe der Fans finanziert. Alles in allem wurden dadurch 5000€ zusammengetragen woraufhin Radio Rock Interesse an dem Projekt bekam und es mit einem größeren Budget unterstütze. Die Band wird in Kürze ihre erste große Tour starten und freut sich schon darauf ihren Fans live für die Unterstützung zu danken. Laihiala erklärt: "We are so humbled and want to thank everyone for their support and generous donations, as well as believing in our music. Without you there wouldn't be an album. After hard work that has been put to this album, it is now finally ready to be released!"



Neben Ville Laihiala besteht die Band S-TOOL aus Sami Leppikangas und Kimmo Hiltunen die man bereits von der Band Lullacry kennt sowie dem Schlagzeuger Aksu Hattu von Entwine. Der Name S-TOOL entsammt einer Abkürzung des Wortes Severing Tool (Trennwerkzeug).