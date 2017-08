DORO - Doro Pesch bringt ihr erstes rein deutschsprachiges Album auf den Markt

Für Immer“ – traumhafte Ballade, Über-Nummer, Mega-Hit und für immer und ewig mit DORO Pesch verbunden, die diesen wunderschönen Song 1987 der Musikwelt schenkte. Doro´s erster deutscher Song überhaupt – und wohl auch der Erste in der Geschichte des harten Rock, der deutsche und englische Text-Passagen miteinander verknüpfte. „Für Immer“ feiert nun 30-jähriges Jubiläum – und passend dazu erscheint am 27. Oktober 2017 das Deutsche Album von DORO, das „Für Immer“ heißt und 17 deutsche, digital remasterte DORO-Songs beinhaltet. DORO präsentiert deutsche Versionen ihrer Klassiker „Give Me A Reason“ („Ein Stück Ewigkeit“) und „My Majesty“ („Jede Seele Tief“) sowie der absoluten - zuvor noch nie veröffentlichten - Rarität „Seelied“.

„Ein Song, den ich schon vor langer, langer Zeit geschrieben habe und der jetzt perfekt auf das Deutsche Album passt“, erklärt DORO zu dem Stück, das sie allein vom Piano und einer dezenten Gitarre begleitet, eingesungen hat.

Einer der Höhepunkte des Albums, das als CD und limitierte 2 LP Picture Disc (jeweils mit den Bonus Tracks „Tausend Mal Gelebt“ und „Für Immer“) erscheint, kann DORO´s brandneue Cover-Version des unsterblichen David Bowie Hits „Heroes“ sein, der in der deutschen Version den Titel „Helden“ trägt und auch als 7inch Single ausgekoppelt wird.

„Heroes“ ist einer meiner absoluten All-Time Favorites“ und der Song funktioniert auch auf deutsch richtig gut“, sagt DORO und erzählt von ihrer persönlichen Verbindung zum verstorbenen Mega-Star Bowie: „Wir sind uns in den 90er Jahren ziemlich regelmäßig im berühmten New Yorker SIR-Studio begegnet, da wir beide dort oft geprobt oder Songs aufgenommen haben. Bowies Gitarrist Earl Slick hat auch auf meinem 1995er Album „Machine II Machine“ den Song „In Freiheit Stirbt Mein Herz“ gespielt. Earl ist ein ganz toller Gitarrist – und der Song ist selbstverständlich auch auf dem neuen „Für Immer“ Album enthalten.“

Für Immer - Trackliste

01 Für Immer

02 Tausend Mal Gelebt

03 Jede Seele Tief

04 Herzblut

05 Alles Ist Gut

06 Ich Will Alles

07 In Freiheit Stirbt Mein Herz

08 Ein Stück Ewigkeit

09 Helden

10 Freiheit

11 Hoffnung

12 Seelied

13 Engel

14 Ungebrochen

15 In Liebe Und Freundschaft

16 Danke

17 Bis Aufs Blut

18 Tausend Mal Gelebt – Classic Diamonds Version (Bonus)

19 Für Immer – Classic Diamonds Version (Bonus)