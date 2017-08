TRIVIUM: Alle Details zum neuen Album "The Sin And The Sentence"

Zwei Jahre nach "Silence In The Snow" veröffentlichen TRIVIUM am 20. Oktober ihr neues Album "The Sin And The Sentence". Aufgenommen wurde im südkalifornischen Hybrid Studios zusammen mit Produzent Josh Wilbur (Lamb of God, Gojira). Es ist das erste Album von Trivium mit dem neuen Schlagzeuger Alex Bent, der im vergangenen Jahr Paul Wandtke ersetzt hat.