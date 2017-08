BRUCE DICKINSON - Gesamtes Solowerk auf Vinyl

Diese werden jetzt, von Andy Pearce von den Originalbändern remastered, am 27. Oktober über BMG auf schwarzem 180g Vinyl veröffentlicht.

Beginnend mit dem Hard-Rock-lastigen Debüt “Tattooed Millionaire” (1990), über das härtere “Balls To Picasso” (1994) und das eher Alternative-Rock-angehauchte “Skunkworks” (1996) bis hin zu den reinen Metal-Offenbarungen “Accident Of Birth” (1997), “The Chemical Wedding” (1998) und final “Tyranny Of Souls” (2005) sind diese sechs Alben essenzieller Bestandteil von Dickinsons Geschichte außerhalb von Iron Maiden. Und viel wichtiger noch: Sie gehören zu den vitalsten und faszinierendsten Alben der letzten drei Dekaden.

Zwei dieser Alben – “The Chemical Wedding” und “Tyranny Of Souls” – werden zum ersten Mal überhaupt auf Vinyl erscheinen, während die vier vorangegangenen Alben “Tattooed Millionaire”, “Balls To Picasso”, “Skunkworks” und “Accident Of Birth” lange Zeit nicht mehr auf Vinyl erhältlich waren. Die letzten beiden Titel wurden nun außerdem für einen verbesserten Sound sogar auf Doppel-Vinyl erweitert.

Neben den Einzelveröffentlichungen wird mit “Soloworks” auch eine limitierte Box erscheinen, die alle sechs Alben beinhalten wird.