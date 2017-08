Metal Blade legen die RIOT-Alben 'Army of One' und 'Through the Storm' als Digi-CDs und Vinyl neu auf

'Army Of One' wird als Digi-CD mit zwei Bonustracks ('Road Racin' (live)' und 'Still Alive (instrumental rough mix)', sowie auf Vinyl in drei verschiedenen Versionen erhältlich sein ((180 g black/golden yellow/clear/black marbled).

'Through The Storm' wird als Digi-CD mit vier Bonustracks ('Follow You (demo)', 'Army Of One (instrumental)', 'Shine (instrumental)' und 'Blinded (demo)'), sowie auf Vinyl in drei verschiedenen Versionen erhältlich sein (180 g black/night blue grey-marbled/clear white).

Alle drei Alben wurden von Patrick Engel remastert, um die bislang beste Soundqualität des Materials zu erzielen. Die LP-Versionen kommen jeweils mit 350 g Covern, Inserts und Poster, die Digi-CDs mit Poster-Booklets.

