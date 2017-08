THE BLACK DAHLIA MURDER geben Details zu ihrem neuen Album 'Nightbringers' bekannt

Am 6. Oktober bringen THE BLACK DAHLIA MURDER ihr achtes Album 'Nightbringers' via Metal Blade Records heraus. Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr hier:

In den folgenden Formaten könnt ihr auch vorbestellen:

--Standard Digipak (10-seitig in Kreuzform)

--Limitiertes Digipak (10-seitig in Kreuzform) mit 5 Bonustracks (EU-exklusiv)

--Kassette (US-exklusiv - 500 Einheiten)

--Split Translucent Red / Black Vinyl (US-exklusiv - 800 Einheiten)

--Translucent Red (US-exklusiv - 600 Einheiten)

--Translucent Red w/ Black Swirls (US-exklusiv - 300 Einheiten)

--Clear w/ Black Swirls (US-exklusiv - 300 Einheiten)

--White / Red Marble Vinyl (US-exklusiv - 200 Einheiten)

--180g Black Vinyl (EU-exklusiv - 1000 Einheiten)

--Translucent Red / Black Marbled Vinyl (EU-exklusiv - 500 Einheiten)

--White Vinyl (EU-exklusiv - 300 Einheiten)

--Opaque Red / Black Splatter Vinyl (EU-exklusiv, Impericon - 200 Einheiten)

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen ebenfalls erhältlich

"Death Metal und Alpträume sind für mich ein und dasselbe. Wir sind die Herrscher über die Stunden der Nacht, die jeder gute Christ fürchtet. Viele althergebrachte Vorstellungen, die sich bis heute gehalten haben, rühren vom Christentum her, beispielsweise Ehe und Monogamie, ob man sie anerkennen will oder nicht. Für mich stand Death Metal dem schon immer entgegen. Es ist sozusagen Musik für Spielverderber, denn wir sind der Feind des Christentums, der Gegner alles Guten und Traditionellen. Death Metal ist etwas für Freigeister, ein Wegweiser zu innerer Stärke und Eigenmächtigkeit statt Hörigkeit und eines Lebens in Angst. Stücke wie der Titelsong oder 'Kings Of The Nightworld' handeln ein Heer erwachter Seelen in eine Schlacht zu führen."

Nightbringers

1. Widowmaker

2. Of God and Serpent, Of Spectre and Snake

3. Matriarch

4. Nightbringers

5. Jars

6. Kings of the Nightworld

7. Catacomb Hecatomb

8. As Good as Dead

9. The Lonely Deceased