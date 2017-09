Zwei Wochen vor der Veröffentlichung der neuen Scheibe "Will To Power", beglücken ARCH ENEMY ihre Fans mit einer zweiten Single.

"The Eagle Flies Alone" heißt der neue Song, für welchen die schwedischen Death Metaller einmal mehr Patric Ullaeus als Director zu Rate gezogen haben. Das fertige Produkt könnt ihr euch unten ansehen. "Will To Power" erscheint am 08. September via Century Media.